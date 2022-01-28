Глава Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, чи вводитиметься локдаун, і чи довів свою ефективність адаптивний карантин.

Глава МОЗ прокоментував питання про введення локдауну в Україні під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на відео в UkrLive.

Віктор Ляшко заявив, що коронавірусна інфекція поширюється по Україні по-різному, через це таке ж навантаження на систему охорони здоров'я. Так, наприклад, одна область може перебувати в "червоній" зоні, в той час, як інші - в зеленій, і так далі. У зв'язку з цим не планується вводити загальнодержавний локдаун.

Тому планується зі зростанням захворюваності справлятися в адаптивному карантині, контролюючи навантаження на систему охорони здоров'я. Таким чином, влада хоче зупинити негативний вплив на економіку.

Глава МОЗ зазначив, що адаптивний карантин довів свою ефективність минулого року під час двох хвиль захворюваності. У першу - 10 регіонів не потрапили в "червону" зону, а в другу - не зайшли шість. Зараз очікується, що на піку хвилі «Омікрона» смертність буде на третину нижче, ніж в останню хвилю восени.

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