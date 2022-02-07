8 февраля проводились различные обряды, которые были призваны успокоить души умерших, удержать их в загробном мире.

Как сообщает Politeka.net, 8 февраля 2020 года вся православная церковь чтит память святого Феодора, который при своей жизни прославился чудесами.

История праздника 8 февраля

Феодор Студит - это греческий общественный деятель и монах, которого церковнослужители причислили к лику святых.

Он родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика царских податей Фотина и его супруги Феоктисты, благочестивых христиан. Серьезное образование преподобный Феодор получил у лучших риторов, философов и богословов столицы.

Феодор письменными посланиями продолжал действовать в пользу Православия и успел обратить многих иконоборцев. За это били его и томили голодом и жаждой в сырой темнице, но он все переносил с терпением и утешался приобщением святых Тайн.

Преподобный Феодор удалился в уединенное место, на мыс Акрит, близ Никомидии. И тут вместе с несколькими учениками жил при церкви святого Трифона до смерти своей в 826 году.

Традиции и обычаи праздника

8 февраля проводились различные обряды, которые были призваны успокоить души умерших, удержать их в загробном мире. Были у этого дня и свои приметы, которые отслеживались.

В этот день ходили на кладбище, а также устраивали поминальный стол, на котором на ночь оставляли ритуальные блюда для покойных.

Готовили разнообразные блюда из капусты. Чтобы брак был счастливым и удачным, молодой семье в этот день нужно съесть блюдо из капусты.

Запреты, чего нельзя делать 8 февраля

В этот день можно легко получить порчу, поэтому нельзя снимать свой оберег;

Не стоит подметать или мыть пол – выметешь удачу и здоровье, лучше вообще ничего не убирать и не выбрасывать.

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