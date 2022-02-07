В Черновцах умерла 28-летняя врач-невропатолог Анастасия Пятковская. О смерти коллеги 5 февраля сообщили в Черновицкой областной клинической больнице.

"4 февраля коллектив ОКНП "Черновицкая областная клиническая больница" понес непоправимую утрату. На 28 году жизни перестало биться сердце врача-невропатолога неврологического подразделения Пятковской Анастасии Юрьевны", — говорится в сообщении.

Причину смерти врача в медучреждении пока не разглашают. Коллеги врача вспоминают ее, как женщину прекрасной души, открытого и доброго сердца. Грусть от этой новости затронула не только семью, но и коллег Анастасии.

Анастасия Пятковская закончила учебу в Буковинском государственном медицинском университете. Проходила интернатуру по специальности "Неврология" в третьем отделении Черновицкой областной психиатрической больницы.

После окончания интернатуры в 2018 году начала работать врачом-невропатологом в этом же отделении, а с ноября 2020 года продолжила свою врачебную деятельность в ОКНП "Черновицкая областная клиническая больница", где и работала до сих пор.

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