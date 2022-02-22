На эту тему глава украинского правительства высказался, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.
Шмыгаль признал, что из-за постоянного информационного давления и нарастающей военной угрозы со стороны России экономика нашей страны также оказалась под ударом. Тем не менее премьер подчеркнул, что сейчас ситуация «стабильная и контролируемая».
Таким образом, индексация пенсий украинцев, запланированная на 1 марта, пройдет вовремя. Уже со следующего месяца пенсионеры будут получать выплаты с учетом индексации.
«Ситуация с выплатами под контролем и повышение будет произведено вовремя», - подчеркнул премьер.
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Шмыгаль пояснил, что в январе украинский бюджет был перевыполнен более чем на 10 миллиардов гривен. Таким образом, у Нацбанка накопилось достаточно резервов, чтобы обеспечить запланированные выплаты.
Отметим, что на следующий месяц запланировано масштабное повышение пенсий украинцев. Выплаты должны проиндексировать на 14%. В среднем пенсионеры будут получать на 500 гривен больше. Для военных пенсионеров средняя сумма повышения пенсий составит 700 гривен.
Напомним, доверчивых пенсионеров обманули на 700 тысяч в Харькове.
Как сообщала Politeka, украинцам хотят увеличить выплаты до 150 тыс. гривен.
Также Politeka писала, что украинцы получат новую надбавку к пенсии, названы счастливчики.