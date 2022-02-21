Украинская певица Анастасия Приходько решила поделиться интригующим кадром из своей новой съемки, где блистала в образе леди-босс.

Как передает Politeka.net, 34-летня артистка Настя Приходько не так давно была судьей нового для Украины шоу "Співають всі", а также успела поскандалить с одним из блогеров, показать свою жизнь в Инстаграм и заговорила о новой себе. Как можно заметить, нередко артистка делится подробностями своей жизни, размышляет об будущем и карьере.

«Обычно когда выставляют фото в instagram, обязательно должны написать «умные речи»! Я этого делать сейчас не хочу, нет настроения.

А вот красивой фотографией без слов - хочу поделиться, я уже сделала все для того чтоб эта фотография стала моей историей биографии и в будущем будет использоваться в СМИ и без пафосных речей! Все гораздо проще в жизни чем Вы думаете🥰» - пишет Приходько под новым фото.

В сети обсудили роковой образ певицы:

«Кошечка 😍; Очень красивое фото!📷🖤; Ох, этот взгляд 🔥; Краса неймовірна!!!; Роскошная!».

Также в сторис Настя Приходько рассказала, чем сейчас занимается, затронув актуальную тему.

«Я не знаю, как Вы, а я работаю над новой песней… Музыка и на войне нужна… Я уж точно знаю», - написала певица, продемонстрировав эффектный образ.

Напомним, судья "Співають всі" Приходько с мужем поразила нестандартным свадебным фото: " 10 лет в браке..."

Как сообщала Politeka, Приходько на эмоциях призналась в том, о чем многие даже не догадываются: "Ура!"

Также Politeka писала, что Приходько показала, как борется с изъянами внешности: "Нужно быть без морщин"