В сети показали список украинских Героев из Ривненщины, павших в боях за родную землю.

В войне, которую развязала РФ против Украины гибнут не только российские оккупанты, но и украинские защитники. В сети показали список украинских Героев из Ривненщины, павших в боях за родную землю.

Их фото были опубликованы в Facebook Типичное Ровно 🇺🇦 Rivne 1283.

Так, в период 24.02.2022-01.03.2022 погибли:

1. Козлишин Тарас (г. Ровно)

2. Игорь Усик (с. Рясники Гощанщина)

3. Марчук Василий (с. Миротин Здолбуновщина)

4. Никитчук Павел (г. Здолбунов)

5. Кучерук Виталий (с. Александрия)

6. Черначук Петр (с. Федоровка Гощанщина)

7. Карпюк Владислав (с. Федоровка Гощанщина)

8. Базелюк Игорь (с. Каменка Березновщина)

9. Телетьон Василий (С. Большое Вербче Сарненщина)

10. Стибиш Артур (с. Вишневое Демидовщина)

11. Боровец Андрей (с. Дружба Радивиловщина)

12. Сергей Мовчун (с. Мутвица Заречненщина)

13. Теслюк Виталий (с. Копань Демидовщина)

В комментариях под публикацией украинцы высказывают слова сочуствия и благодарности: "Герои не умирают, слава Украине", "Молодые, красивые ребята... Им бы жить и радоваться... Сердце кровью обливается", "Низкий поклон вам дети", "Склоняем головы...", "Они навсегда останутся в наших сердцах".

Напомним, юный украинский биатлонист погиб в бою с оккупантами, фото героя.

Как сообщала Politeka, в Москве посадили за решетку детей, протестующих против войны с Украиной.

Также Politeka писала, что врага погнали до границы с Россией.