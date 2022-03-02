Распространяйте это видео! Пусть родственники русских "освободителей" узнают, где служат и кого убивают их сыновья и мужья!

Российским оккупантам все труднее удержать боеспособность своих подразделений. Все чаще оккупанты сами сдаются в плен. СБУ показало видео с пленным российским солдатом, которого спасли от смерти украинские врачи. Мужчина явно не ожидал, что к нему будет такое хорошее отношение.

Видео было опубликовано в одном из Телеграм-каналов.

Он - единственный, кто выжил из целого взвода русских захватчиков. И когда его нашли, то спасли, сделали операцию и относятся по-человечески.

"Я буду молиться за вас, люди, буду всю жизнь вам благодарна! Верните мне мужа живым, пожалуйста”– уверяет украинцев жена российского захватчика, которая благодарна за спасение мужа.

Он просит у нее позвонить женам его взвода и сообщить об их гибели.

"Наше командование обманным путем кинуло нас сюда. Здесь из-за наших дураков страдает мирное население... очень много невинных людей", - заявил российский солдат.

Его жена готовится идти к руководству воинской части и рассказывать правду о зверствах РФ и геноциде мирного населения в Украине.

Напомним, бойцы ВСУ захватили еще немного российской техники и боеприпасов.

Как сообщала Politeka, оккупанты кинули 80% сил на украинскую землю.

Также Politeka писала, ВСУ захватили 6 новейших российских танков Т-80БВМ на Харьковщине.