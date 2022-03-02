Российским оккупантам все труднее удержать боеспособность своих подразделений. Все чаще оккупанты сами сдаются в плен. СБУ показало видео с пленным российским солдатом, которого спасли от смерти украинские врачи. Мужчина явно не ожидал, что к нему будет такое хорошее отношение.
Видео было опубликовано в одном из Телеграм-каналов.
Он - единственный, кто выжил из целого взвода русских захватчиков. И когда его нашли, то спасли, сделали операцию и относятся по-человечески.
"Я буду молиться за вас, люди, буду всю жизнь вам благодарна! Верните мне мужа живым, пожалуйста”– уверяет украинцев жена российского захватчика, которая благодарна за спасение мужа.
Он просит у нее позвонить женам его взвода и сообщить об их гибели.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Ани Лорак после долгой паузы поддержала украинцев, обратившись к фанатам: "Я умоляю..."
"Темпы наступления снижены": в Генштабе сообщили о больших проблемах и неудачах врага
Ольга Сумская после семейной трагедии просит о помощи: "Мы не можем сейчас добраться..."
В семье Ольги Сумской произошла трагедия: "Беда не приходит одна"
"Наше командование обманным путем кинуло нас сюда. Здесь из-за наших дураков страдает мирное население... очень много невинных людей", - заявил российский солдат.
Его жена готовится идти к руководству воинской части и рассказывать правду о зверствах РФ и геноциде мирного населения в Украине.
Напомним, бойцы ВСУ захватили еще немного российской техники и боеприпасов.
Как сообщала Politeka, оккупанты кинули 80% сил на украинскую землю.
Также Politeka писала, ВСУ захватили 6 новейших российских танков Т-80БВМ на Харьковщине.