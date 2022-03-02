Ще одне військове формування країни-агресора, втекло з поля бою, і залишило багаті трофеї

Про те, що російські окупанти, зіткнувшись з бійцями 128-ї бригади, вважали за краще покинути поля бою в паніці, кинувши неушкоджені танки, БТРи та авто з боєприпасами, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Зокрема, бійці бригади утримували свої позиції в зоні бойових дій, і через кілька зіткнень з ворогом, росіяни відступили в безладді, залишивши навіть неушкоджену бойову техніку.

Як стало відомо, тепер у наших військових на 2 танки, 2 БТРи й 3 вантажівки з боєприпасами більше. Відступ росіян володів усіма ознаками панічного, позаяк залишена техніка не має ніяких бойових пошкоджень.

Також, судячи з позначок(біла літера "Z") на техніці, 128-й бригаді спробували протистояти східні сили збройних сил РФ.

"Відтепер трофейна техніка служитиме Збройним Силам України й працюватиме проти колишніх господарів", - наголошується в публікації.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російську техніку перетворили на купу металобрухту під Києвом.

Також раніше ми інформували про те, що у Миколаєві знищили ще одну російську колону техніки.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Україна отримала ще одну партію "Бакрайтарів".