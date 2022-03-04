Инициировано принятие проекта закона о конфискации активов и собственности как России, так и ее граждан.

В Украине приступят к экспроприации всей собственности, принадлежащей стране-агрессору

О том, как будут принудительно отбирать в нашей стране не только имущество, но и средства России/ее резидентов, не осуществляя какой-либо компенсации их стоимости, поскольку именно это государство ответственно за полномасштабную войну, развязанную против Украины и украинского народа, информирует Telegram-канал " Слуга Народа ".

Как стало понятно из публикации, законопроект коснется:

принципов принудительного изъятия объектов права собственности РФ/ее резидентов;

оснований и порядков принудительного изъятия объектов права собственности РФ/ее резидентов;

правового режима принудительно изъятых объектов права собственности РФ/ее резидентов.

Окончательное решение об экспроприации в Украине объектов права собственности РФ/ее резидентов, будет приниматься СНБО Украины, после введения в действие указом Президента Украины, Владимира Зеленского.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что все энергетические активы РФ в мире могут быть конфискованы, а деньги от их продажи уйдут в пользу Украины.

Также ранее мы информировали о том, что в Сети появились новые фото уничтоженной оккупантами "Мрии" Ан-225.

А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупанты настолько напуганы, что под Киевом вступили в бой сами с собой.