В Украине приступят к экспроприации всей собственности, принадлежащей стране-агрессору
О том, как будут принудительно отбирать в нашей стране не только имущество, но и средства России/ее резидентов, не осуществляя какой-либо компенсации их стоимости, поскольку именно это государство ответственно за полномасштабную войну, развязанную против Украины и украинского народа, информирует Telegram-канал "
Как стало понятно из публикации, законопроект коснется:
- принципов принудительного изъятия объектов права собственности РФ/ее резидентов;
- оснований и порядков принудительного изъятия объектов права собственности РФ/ее резидентов;
- правового режима принудительно изъятых объектов права собственности РФ/ее резидентов.
Окончательное решение об экспроприации в Украине объектов права собственности РФ/ее резидентов, будет приниматься СНБО Украины, после введения в действие указом Президента Украины, Владимира Зеленского.
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К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что все энергетические активы РФ в мире могут быть конфискованы, а деньги от их продажи уйдут в пользу Украины.
Также ранее мы информировали о том, что в Сети появились новые фото уничтоженной оккупантами "Мрии" Ан-225.
А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупанты настолько напуганы, что под Киевом вступили в бой сами с собой.