Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила безкоштовний пакет додаткової бюджетної підтримки для України на 489 млн доларів. Як пишуть «Факти», про це повідомила прес-служба банку.

Пакет допомоги включає позики 350 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 80 млн доларів гарантій від Нідерландів і 50 млн доларів — від Швеції.

Як зазначається, допомога розрахована на те, що виплатити заробітну плату працівникам лікарень, пенсії літнім та соціальні виплати для вразливих верств населення.

Також Україна отримає грантове фінансування на 134 млн доларів: 100 млн доларів від Великобританії, 22 млн доларів від Данії і ще 12 млн — від Латвії, Литви, Ісландії.

Крім того, 100 мільйонів доларів паралельного фінансування надасть Японія для пакету підтримки.

"Група Світового банку діє оперативно, щоб підтримати Україну і її народ перед обличчям насильства і надзвичайного безладу, викликаного російським вторгненням. Група Світового банку підтримує народ України та регіону. Це перший з багатьох кроків, які ми робимо, щоб допомогти подолати великі людські та економічні наслідки цієї кризи», — заявив президент Світового банку Девід Малпасс.

Світовий банк готує ще один пакет допомоги Україні на 3 мільярди доларів, який повинні надати вже в найближчі місяці, а також додаткову підтримку країнам, які приймають українських біженців.

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