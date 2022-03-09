Сегодня в Госпогранслужбе сообщили об еще одном сбитом вражеском истребителе.

Над столицей Украины сегодня, девятого марта, был сбит СУ-27 оккупантов. Об этом проинформировали в Госпогранслужбе Украины, представив кадры в Телеграмм-канале.

«Остатки российского СУ-27, сбитого над Киевом. Пилот катапультировался, но парашют не вскрылся, погиб» - сказано в сообщении.

Также Зеленский сделал новое обращение и отметил, что Россия уже перебросила в Украину почти все свои силы, однако и масштаб украинского ответа был максимальным. Президент подчеркнул, что решимость и сила украинцев вдохновила и впечатлила весь мир.

Зеленский напомнил всем украинцам, что враг может разрушить наши дома и инфраструктуру, но никогда не доберется до нашего сердца и нашей души.

«Наши военные, наши теробороновцы смогли пополнить арсенал нашей военной техники за счет трофеев, которые взяли на поле боя. Танки врага, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на нашу оборону», - рассказал президент.

Напомним, Зеленский сообщил о новом плане Запада по Украине.

Как сообщала Politeka, Зеленский сообщил, сколько РФ потеряла авиации в Украине за 13 дней.

Также Politeka писала, что Зеленский четко высказался о переговорах с Путиным и вступлении в НАТО.