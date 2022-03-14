Пилота Васильковского аэродрома окрестили "Призраком Киева" после того, как он сбил 6 российских самолетов за 30 часов.

Украине необходимо перебить наиболее подготовленный руководящий состав противника, чтобы прекратить вторжение окончательно. Об этом заявил легендарный украинский пилот, которого окрестили "Призрак Киева" в интервью для "Цензор.Нет".

По его словам, сначала русской армией в Украине командовали паркетные генералы. Теперь в Украину начали присылать тех людей, которые реально умеют воевать.

"Нам нужно перебить наиболее подготовленный руководящий состав противника. Мы уже это делаем, мы каждого уничтожаем. Нам на правах анонимности слили данные кадыровских вожаков. Все данные подтвердились. И мы эффективно отработали", – рассказал "Призрак Киева".

Он уверен, что российские оккупанты в Украине обречены, так как их сюда отправили в качестве смертников. Сами пленные российские летчики рассказывали, что знают о случаях, когда при катапультировании с подбитого самолета у них не раскрывались парашюты и они насмерть разбивались.

"Изучая места падения вражеских пилотов, мы неоднократно удостоверялись, что они погибли именно из-за этого. У нас две версии, почему это происходит. Первая – приказ специалистам инженерно-технического состава армии противника, чтобы подбитые не попадали в плен к нам. А вторая – возможно это делают специально, сочувствуя нам", – объяснил пилот.

Напомним, к легендарному "призраку Киева" выстроилась очередь из невест.

Как сообщала Politeka, над Киевом силы ПВО сбили крылатую ракету.

Также Politeka писала, под Мелитополем разгромили много техники оккупантов.