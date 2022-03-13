Свіже зведення про ситуацію в Україні з'явилося на сторінці Генштабу ЗСУ в Фейсбук.
Повідомляється, що на вісімнадцяту добу російського вторгнення українські військові продовжують вести оборонну операцію на Південному, Східному і північному напрямках.
З початку доби російські окупанти зосередили свої зусилля на просуванні в напрямку Кривого Рогу і захопленні Миколаєва, але ця спроба не увінчалася успіхом. Також тривають спроби захоплення Маріуполя, який вже багато днів перебуває в блокаді.
Також російські військові накопичують резерви для наступу на Вугледар, при цьому продовжуючи наносити артилерійські удари по житлових кварталах міста.
В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходиться корабельне угруповання ворога.
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У зведенні підкреслюється, що російська сторона порушує вимоги Міжнародного гуманітарного права, завдаючи ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених житлових кварталах, школах і дитячих садках, захоплюючи в заручники мирне населення і вдаючись до мародерства.
Українців попередили про те, що ворог активізував диверсійну діяльність на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарним вантажем.
У свою чергу, радник глави офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російські військові несуть великі втрати в Україні.
"Втрати точно ростуть, близько 500-1000 в день, але порахувати важко. 14-15 тисяч точно, але обережно варто говорити більше 12 тисяч, ще 18 тисяч доведено до стану небоєготовності. З беруть участь тут в боях 65 тисяч, очевидно, вони втратили тут більше 30% складу", - заявив він.
Нагадаємо, бійці ЗСУ під Черніговом рознесли російських орків у мотлох.
Як повідомляла Politeka, у Генштабі ЗСУ розкрили ще одну злочинну схему окупантів.
Також Politeka писала, що в РНБО назвали країни-члени НАТО, яким загрожує вторгнення.