Свіже зведення про ситуацію в Україні з'явилося на сторінці Генштабу ЗСУ в Фейсбук.

Повідомляється, що на вісімнадцяту добу російського вторгнення українські військові продовжують вести оборонну операцію на Південному, Східному і північному напрямках.

З початку доби російські окупанти зосередили свої зусилля на просуванні в напрямку Кривого Рогу і захопленні Миколаєва, але ця спроба не увінчалася успіхом. Також тривають спроби захоплення Маріуполя, який вже багато днів перебуває в блокаді.

Також російські військові накопичують резерви для наступу на Вугледар, при цьому продовжуючи наносити артилерійські удари по житлових кварталах міста.

В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходиться корабельне угруповання ворога.

У зведенні підкреслюється, що російська сторона порушує вимоги Міжнародного гуманітарного права, завдаючи ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених житлових кварталах, школах і дитячих садках, захоплюючи в заручники мирне населення і вдаючись до мародерства.

Українців попередили про те, що ворог активізував диверсійну діяльність на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарним вантажем.

У свою чергу, радник глави офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російські військові несуть великі втрати в Україні.

"Втрати точно ростуть, близько 500-1000 в день, але порахувати важко. 14-15 тисяч точно, але обережно варто говорити більше 12 тисяч, ще 18 тисяч доведено до стану небоєготовності. З беруть участь тут в боях 65 тисяч, очевидно, вони втратили тут більше 30% складу", - заявив він.

Нагадаємо, бійці ЗСУ під Черніговом рознесли російських орків у мотлох.

Як повідомляла Politeka, у Генштабі ЗСУ розкрили ще одну злочинну схему окупантів.

Також Politeka писала, що в РНБО назвали країни-члени НАТО, яким загрожує вторгнення.