Следователи ДБР собрали необходимый пакет документов для объявления Соловьева в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен к зарубежным коллегам.

Кремлевский пропагандист, член правящей политической партии "Единая Россия" Владимир Соловьев будет объявлен в международный розыск.

Об этом говорится в заявлении Государственного бюро расследований.

Он систематически поддерживал действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призывал к изменению ее территориального устройства. Пропагандист РФ будет наказан за публичное оправдание войны против Украины.

11 марта следователи заочно сообщили Соловьеву "о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжелым последствиям – гибели людей". А также направили пакет документов к зарубежным коллегам.

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