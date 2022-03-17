Российское командование сейчас старается выжить из армии всё, пока она окончательно не утратила возможность куда-либо наступать.

У России уже нет сил для наступления на Киев. Кремль меняет тактику. Не удается и окружить группировку ВСУ на Донбассе. Об этом рассказал военный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

Угрозы окружения ВСУ в районе Донбасса нет. Есть определенные проблемы в районе Волновахи, которая была просто стерта с лица Земли. Делаются попытки прорваться в районе Изюма, но там войска ВСУ легко отбиваются, этому помогает рельеф местности.

В окрестностях Киева у российских войск нет сил для наступления. Часть уничтожена, часть отошла, часть ведет локальные бои на улучшение позиций. При этом массированные обстрелы Киева пока не ведутся.

"Российская армия сменила тактику. В Москве поняли, что наступать по пяти направлениям — глупость, да и сил уже нет. И определились с основными направлением — это Донбасс и Мариуполь с Николаевым. Российской армии хватит ресурсов на активные боевые действия максимум на две-три недели" — сказал советник руководителя ОП.

Алексей Арестович отметил, что после этого войска РФ встанут в оппозиционную оборону, что упрощает задачи для ВСУ. А держать позиции и коммуникации на земле, где тебя все ненавидят — нерешаемая задача. К концу весны, партизанам станет удобнее подбираться к противнику.

Он пояснил, что в каком-то плане российская армия уже заходит в воронку катастрофы. Поэтому российское командование сейчас старается выжить из армии всё, пока она окончательно не утратила возможность куда-либо наступать.

Напомним, Арестович рассказал о плачевном положении российских военных.

Как сообщала Politeka, Арестович сообщил приятные новости с фронта.

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