У России уже нет сил для наступления на Киев. Кремль меняет тактику. Не удается и окружить группировку ВСУ на Донбассе. Об этом рассказал военный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.
Угрозы окружения ВСУ в районе Донбасса нет. Есть определенные проблемы в районе Волновахи, которая была просто стерта с лица Земли. Делаются попытки прорваться в районе Изюма, но там войска ВСУ легко отбиваются, этому помогает рельеф местности.
В окрестностях Киева у российских войск нет сил для наступления. Часть уничтожена, часть отошла, часть ведет локальные бои на улучшение позиций. При этом массированные обстрелы Киева пока не ведутся.
"Российская армия сменила тактику. В Москве поняли, что наступать по пяти направлениям — глупость, да и сил уже нет. И определились с основными направлением — это Донбасс и Мариуполь с Николаевым. Российской армии хватит ресурсов на активные боевые действия максимум на две-три недели" — сказал советник руководителя ОП.
Алексей Арестович отметил, что после этого войска РФ встанут в оппозиционную оборону, что упрощает задачи для ВСУ. А держать позиции и коммуникации на земле, где тебя все ненавидят — нерешаемая задача. К концу весны, партизанам станет удобнее подбираться к противнику.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Войска оккупанта серьезно "забуксовали" из-за атаки ВСУ: в разведке Британии поделились данными
Бойцы ВСУ перешли в контрнаступление и нанесли сокрушительные удары: "Было уничтожено..."
"Страшный переполох": российские журналисты начали массово увольняться
Попытка бегства сына и внука Софии Ротару из Украины: выяснились любопытные подробности
Он пояснил, что в каком-то плане российская армия уже заходит в воронку катастрофы. Поэтому российское командование сейчас старается выжить из армии всё, пока она окончательно не утратила возможность куда-либо наступать.
Напомним, Арестович рассказал о плачевном положении российских военных.
Как сообщала Politeka, Арестович сообщил приятные новости с фронта.
Также Politeka писала, оккупанты понесли потери и решили отомстить, Арестович раскрыл детали.