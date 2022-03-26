Репортаж о пострадавшей Милене появился на телеканале СNN. Иностранные журналисты обнаружили девочку и ее маму Елену в одной из украинских больниц, которые сейчас с трудом справляются с наплывом пострадавших от войны людей.
Как рассказала мама Милены, она с детьми спаслась из заблокированного Мариуполя, где люди вынуждены выживать под непрекращающимися обстрелами без воды, еды, тепла и связи. Семья заскочила в машину к незнакомым людям, которые выезжали из города на свой страх и риск.
Они проехали много блокпостом российских военных, однако на одном из них оккупанты открыли огонь по машине.
«После этого, конечно, водитель остановился. Мы начали открывать двери, выходили с поднятыми руками. Потом они кричали что-то – мы не знали, что. И тогда мы увидели, что случилось с моей младшей дочкой. Мы вынесли ее из машины – она была ранена», - рассказала мариупольчанка.
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Как выяснилось, российский военный выстрелил 11-летней девочке в лицо. Пуля попала в челюсть Милене. Сейчас девочка ходит с трудом. Ей потребовалась сложная операция, однако ребенок идет на поправку.
Напомним, из-за обстрелов оккупантов в Украине погибли уже 136 детей.
Как сообщала Politeka, украинские школьники получат документ о завершении учебного года.
Также Politeka писала, что на Запорожье мина сдетонировала, пока трое подростков решили с ней поиграть.