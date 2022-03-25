Украинские школьники в конце этого учебного года смогут получить документ о его завершении.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлет. Он заверил, что все дети, которые сейчас проходят обучение не в своих школах, а также за рубежом, смогут получить документ о завершении учебного года.

«Все их оценки будут засчитаны, где бы ребенок ни учился сейчас: в любой другой школе, которая осуществляет очное. Это может быть любое учреждение общего среднего образования, в том числе и частные учебные заведения», - подчеркнул министр.

Шкарлетт отметил, что существует ряд частных школ, которые имеют лицензию и сотрудничают с Министерством образования. Выданные ими документы будут равноправны документам об образовании, выданным государственными школами.

Также министр образования напомнил украинцам о существовании национальной электронной платформы Всеукраинская школа онлайн для дистанционного обучения. Она доступна всегда и включает в себя уроки по всем школьным предметам для учащихся 5-11 классов.

Также ожидается, что в ближайшее время Минобразования утвердит методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях военного положения.

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