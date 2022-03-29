Русский военный корабель пошел по известному направлению, а автор этого лозунга вернулся в родной дом

Пограничник Роман Грибов вернулся из плена на родную Черкасщину. Он вместе с собратьями продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость.

Роману вручено отличие «За заслуги перед Черкащиной».

Отметим, автор уже легенарного выражения "русский корабль, иди нах*й" – Роман, родившийся в Золотоноше Черкасской области. Защитник острова Змеиный находился в плену российских оккупантов.

Напомним, оккупанты ударили по Николаеву, Виталий Ким показал, что осталось от его кабинета.

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