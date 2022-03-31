Служба безопасности Украины в социальной сети Фейсбук представила новую запись с диалогом оккупанта. В записи слышно, как русские оккупанты признают мощь украинской армии и большие потери со своей стороны.
Перехваченный СБУ разговор российского оккупанта с женой показывает, что армия агрессора деморализована.
«Наша бригада конкретно обоср*лась… Потери есть, раненых много… Тут вся армия тупая, дебилы просто. Вообще мы тут на хрен не нужны…» - говорит оккупант.
Далее парень признает силу ВСУ и отмечает, что русским военным с украинцами не справится:
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«Мы не можем выполнять задачи против ТАКОГО ПРОТИВНИКА. Все что ты говорила, что у украинских войск есть техника – действительно, блин, так и есть».
Также сообщалось, на одном из блокпостов Новомосковского района полиция задержала двух мужчин, которые причастны к диверсионной деятельности. Они перемещались из Донецкой области, чтобы развернуть подрывную работу на территории Днепропетровской области.
Еще одного подозрительного мужчину правоохранители задержали в Днепре. Диверсант похитил форму работника станции метро и имел при себе компрометирующие записи.
Напомним, Оккупанты в Херсоне похитили священника украинской церкви: представились сотрудниками "милиции".
Как сообщала Politeka, "Заранее спланированная провокация": на Сумщине оккупанты специально взорвали собственный БТР.
Также Politeka писала, что В Мариуполе оккупанты совершили новое военное преступление: Азов показал кадры.