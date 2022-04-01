Кроме того, удалось уточнить информацию о двух людях, погибших возле Мелекино при попытке вырваться из Мариуполя.

Оккупанты убили 5 мирных граждан и еще 22 ранили в Донецкой области за минувшие сутки, 31 марта. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко.

Оккупанты продолжают убивать мирных жителей. Первого апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 5 человек: 2 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Константиновке. Ранения получили 22 человека, в том числе – 4 ребенка.

«Кроме того, удалось уточнить информацию о двух людях, погибших возле Мелекино при попытке вырваться из Мариуполя. Среди них – один ребенок. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе» - сообщает также Павел Кириленко.

Также мы писали, стало известно об освобождении от оккупантов еще нескольких населенный пунктов Киевщины. Так, журналист Богдан Аминов сообщил об освобождении своего родного пгт Иванков.

"Вооруженные Силы Украины взяли под контроль населенный пункт! Связь восстановят в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Иванков был в оккупации с первых дней войны. С 4 марта в поселке не было интернета и мобильной связи.

Напомним, появилось трогательное видео, как жители освобожденного села встречают ВСУ

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