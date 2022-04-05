На улицах, освобожденных от российских оккупантов городах, где раньше бурлила жизнь, стоит уничтоженная бронетехника врага.

После прихода российских оккупантов Гостомель Киевской области из красивого города превратился в город-призрак. Здания уничтожены, разрушены или повреждены. На улицах стоит уничтоженная техника врага, валяются снаряды и мины.

Кадры из города опубликовали в пресс-службе Вооруженных сил Украины.

"Гостомель после российских оккупантов. Без комментариев...", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть пустые улицы города, разрушенные и сгоревшие жилые дома, а также уничтоженную технику страны-агрессора и мирных жителей.

Украинцы оставили комментарии под видео: "Как такое можно простить?", "Господи, пошли кару небесную на них", "после русского мира только Армагеддон".

Напомним, российских военных, которые устроили пекло в Буче, возвращают в Украину.

Как сообщала Politeka, в украинском порту оккупанты обстреляли иностранное гражданское судно.

Также Politeka писала, что обнародованы новые данные разведки Британии.