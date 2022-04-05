После прихода российских оккупантов Гостомель Киевской области из красивого города превратился в город-призрак. Здания уничтожены, разрушены или повреждены. На улицах стоит уничтоженная техника врага, валяются снаряды и мины.
Кадры из города опубликовали в пресс-службе Вооруженных сил Украины.
"Гостомель после российских оккупантов. Без комментариев...", – говорится в сообщении.
На видео можно увидеть пустые улицы города, разрушенные и сгоревшие жилые дома, а также уничтоженную технику страны-агрессора и мирных жителей.
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Украинцы оставили комментарии под видео: "Как такое можно простить?", "Господи, пошли кару небесную на них", "после русского мира только Армагеддон".
Напомним, российских военных, которые устроили пекло в Буче, возвращают в Украину.
Как сообщала Politeka, в украинском порту оккупанты обстреляли иностранное гражданское судно.
Также Politeka писала, что обнародованы новые данные разведки Британии.