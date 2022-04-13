Также, по словам Маляр, ключевая задача российских оккупационных войск – это попытка закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей.

В Минобороны рассматривают сценарии возобновления наступления на Киев. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире единого телемарафона.

«ВСУ освободили Киевскую область от россиян, но мы понимаем, что риск возобновления агрессивных действий в отношении других регионов, не только востока, возможен. Мы такие сценарии рассматриваем», — заявила недавно замминистра обороны Анна Маляр.

Она также рассказала, в зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства по другим регионам, станет ясно, будет ли враг продвигаться дальше.

Именно поэтому не исключается ситуация с попыткой оккупантов взять Киев. Они могут вернуться на ранее освобожденные нашими защитниками территории.

Также, по словам Маляр, ключевая задача российских оккупационных войск – это попытка закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей. Также существует угроза наступления оккупантов на Херсонщине и Харьковщине.

"Ключевая задача России – это восток Украины, также они рассматривают Херсонскую и Харьковскую области. Вместе с тем угроза остается и в других регионах Украины", — добавила заместитель министра обороны.

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