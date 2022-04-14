Российские оккупанты внедряют отдельные пропуска-разрешения для передвижения по городу.

Российские оккупанты побуждают жителей Мариуполя надевать белую ленту, как отметку "свой", представляющую опасность для мирных людей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что таким образом россияне используют гражданских как "приманку" для снайперов и воинов украинских военнослужащих.

"Именно такая отметка используется российской армией и может быть ошибочно принята нашими за реального врага. Цинизм во всем", — заметил он.

Андрющенко также добавил, что появилась информация о том, что российские оккупанты внедряют отдельные пропуска-разрешения для передвижения по городу.

"В сочетании со спецотметками "свой" все это напоминает реальную сегрегацию и превращение Мариуполя в реальное гетто для украинцев по кальке нацистов во Львове и Польше", — отметил советник мэра.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.

Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.