Харьковская область оказалась в центре активных боевых действий с первых дней российского вторжения.

За 50 дней войны РФ против Украины в регионе погибли 503 гражданских человека, в том числе 24 ребенка. Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов на своей странице в Фейсбук в четверг, 14 июня.

Только за последние сутки на Харьковщине погибли пятеро гражданских.

Отметим, по данным городского головы Харькова Игоря Терехова, артиллерийскими и ракетно-бомбовыми ударами российские войска разрушили почти 2 тысячи зданий в городе. Абсолютное большинство из них — многоквартирные жилые дома.

Мэр Харькова уточнил, что в результате обстрела повреждения получили 1937 объектов, часть из них уничтожена полностью. Разрушены 75 школ и 1671 жилой дом.

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