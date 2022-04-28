Как пишет Politeka.net, директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовой на своей страничке в Фейсбук опубликовал пост, в котором рассказал, какую помощь привез для украинских защитников в этот раз.
"Продолжаем снабжать наших военных полуфабрикатами.
Девушки старались – на этот раз передали 500 кг вареников!
Продолжение следует!", - написал Лисовой в публикации.
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Также директор Соломенского рынка показал несколько фото.
Украинцы поставили почти 100 лайков и поблагодарили за помощь в комментариях:
"Молодцы, спасибо вам", "Вот это допинг", "Молодцы".
Напомним, Андрей Андреев вместе с Иваном Лисовым отправили помощь украинским бойцам
А еще Politeka сообщала, что Иван Лисовой и Георгий Зантарая доставили еду украинским защитникам
Также Politeka сообщала, что Иван Лисовой отправил необходимую гуманитарную помощь в Чернигов