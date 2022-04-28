Как пишет Politeka.net, директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовой на своей страничке в Фейсбук опубликовал пост, в котором рассказал, какую помощь привез для украинских защитников в этот раз.

"Продолжаем снабжать наших военных полуфабрикатами.

Девушки старались – на этот раз передали 500 кг вареников!

Продолжение следует!", - написал Лисовой в публикации.

Также директор Соломенского рынка показал несколько фото.

Украинцы поставили почти 100 лайков и поблагодарили за помощь в комментариях:

"Молодцы, спасибо вам", "Вот это допинг", "Молодцы".

Напомним, Андрей Андреев вместе с Иваном Лисовым отправили помощь украинским бойцам

А еще Politeka сообщала, что Иван Лисовой и Георгий Зантарая доставили еду украинским защитникам

Также Politeka сообщала, что Иван Лисовой отправил необходимую гуманитарную помощь в Чернигов



