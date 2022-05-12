Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Речь идет о законе №7194 – о внесении изменений в некоторые законы Украины по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц.

5 мая президент Владимир Зеленский внес свои предложения к закону, которые все были приняты Радой.

В соответствии с законом государство сможет по решению суда конфисковать имущество лиц, поддерживающих вторжение россии в Украину. В целом закон направлен на то, чтобы не дать использовать экономические активы в ущерб национальной безопасности Украины.

Кроме того, будет блокироваться привлечение денег, лицами, которые готовят почву для разжигания и ведения агрессивной войны, включая пропаганду.

Закон предусматривает возможность полной конфискации активов лица: денег, всего имущества как в Украине, так и за ее пределами. Применять такую радикальную меру будут только во время военного положения. Применяться она будет в отношении тех, к кому до этого уже были применены санкции посредством блокировки активов.

Конфискованные деньги будут направляться на усиление обороноспособности Украины.

Напомним, тарифы на коммуналку заморожены, Шмыгаль объяснил, что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, Нацбанк объявил о важных изменениях с 10 мая, касается валюты.

Также Politeka писала, что Шмыгаль предупредил, что будет с инфляцией и курсом доллара.