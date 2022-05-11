В Украине на время войны и послевоенный период планируют заморозить тарифы на коммунальные услуги.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном телеграм-канале.

Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

"Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не ко времени",-заявил Шмигаль.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам Национального банка Украины и Министерства экономики, к концу 2022 года инфляция составит 20%. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер уточнил, что привязка инфляции к курсу доллара – это стереотип, и здесь нет прямой зависимости. "Зафиксированный курс НБУ не означает, что мы не имеем рыночного курса и что мы его не видим. Мы все прекрасно видим, что сегодня курс колеблется в районе 32-33 гривен/доллар", — заявил Шмыгаль.

Напомним, Зеленский призвал украинцев не давить на ВСУ.

Также сообщалось, что Денис Шмыгаль сделал новое заявление относительно выезда украинских мужчин за границу.

Кроме того Politeka.net писала, что штрафы до 51 тысячи гривен ждут нарушителей: подробности нового законопроекта.