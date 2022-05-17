В Службе безопасности Украины опубликовали данные об одном из российских вояк, который совершал зверства на Киевщине. Он уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа россии.

"На фото – один из тех, кто насиловал украинских женщин. Это Фассахов Булат Ленаревич, 20.11.2001 года. СБУ установила, что в период временной оккупации одного из населенных пунктов Киевщины этот человек совершил ряд военных преступлений в отношении гражданского населения. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений", - говорится в сообщении СБУ в телеграмм-канале.

Отмечается, что этот российский солдат ворвался в дом, где жила семья, закрыл всех в подвале, оставив только молодую девушку. Под угрозой расстрела семьи он изнасиловал девушку, а затем повторил преступление вместе с тремя своими друзьями-вояками.

"СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора заочно объявила ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

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