Пограничники вместе с ВСУ не дали оккупантам пролезть на территорию Украины, но были потеряны населенные пункты на другом фронте.

Наши защитники продолжают давать достойный ответ рашистам, но оккупантам удалось продвинуться на некоторых участках фронта. Появилась обновленная карта обстановки на Востоке Украины от европейских экспертов войны.

По их мнению, на Донецком направлении оккупанты теперь контролируют Новоселовку, Троицкое и Новоселовку Друга. В Донецкой области за сутки полиция задокументировано 28 российских обстрелов - есть погибшие и раненые.

После начавшегося вчера выхода с территории завода «Азовсталь» украинской армии, на всем Мариупольском направление установился, так называемый, «режим тишины».

В Сумской области оккупанты наносили удары в районе Середина-Буда, а так же обстреливали позиции украинской армии ещё на пару участках государственной границы. Прорыв государственной границы не зафиксирован, ведь пограничники вместе с ВСУ не дали оккупантам пролезть на территорию Украины.

Напомним, в британской разведке выдали новые детали о сорванных планах россии.

Как писала Politeka, враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.

Также Politeka писала, что оккупанты после провала изменили тактику, в чем она заключается.