Як пише Politeka.net, Джамала - успішна українська співачка, яка в 2016 році перемогла на конкурсі "Євробачення". А зараз артистка активно їздить по світу, даючи концерти на підтримку України і збираючи для неї гроші. Не забуває Джамала і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.
На новому відео Джамала показала свого майже дворічного сина. Хлопчик грався, поки його мама знімала.
"Люлі-люлі-люлі яяяяяя. Селім-Гірай, 1,10 місяців", - написала Джамала.
Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:
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"Ура, Україна найкраща", «Наш малюк сьогодні теж танцював під Стефанією, каже» сефая" включить)))"," вчора було 6 років з вашої перемоги на Євробаченні 2016","солоденький маленький патріот".
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