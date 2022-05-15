Співачка Джамала, яка перемогла на "Євробаченні" кілька років тому, показала, як виглядає її майже дворічний син.

Як пише Politeka.net, Джамала - успішна українська співачка, яка в 2016 році перемогла на конкурсі "Євробачення". А зараз артистка активно їздить по світу, даючи концерти на підтримку України і збираючи для неї гроші. Не забуває Джамала і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На новому відео Джамала показала свого майже дворічного сина. Хлопчик грався, поки його мама знімала.

"Люлі-люлі-люлі яяяяяя. Селім-Гірай, 1,10 місяців", - написала Джамала.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"Ура, Україна найкраща", «Наш малюк сьогодні теж танцював під Стефанією, каже» сефая" включить)))"," вчора було 6 років з вашої перемоги на Євробаченні 2016","солоденький маленький патріот".

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