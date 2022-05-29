Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.
Как пояснила министр, с мая выплаты будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, и они не могут вернуться домой, или те, у кого повреждено имущество. Что же касается всех остальных — то денежную помощь они больше не получат.
«Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая», — пояснила Лазебная.
Ранее в Минцифры сообщили, что переселенцы, вынужденные выезжать из районов проведения военных действий или возможных боевых действий, могут получить денежную помощь на железнодорожных вокзалах.
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Украинцы во время эвакуации могут сразу получить одноразовую помощь в размере 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 грн на каждого взрослого в возрасте от 18 лет.
Сейчас пункты выдачи денежной помощи уже работают на железнодорожных вокзалах Львова и Днепра.
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