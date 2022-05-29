В Минсоцполитики сообщили, для кого из внутренне перемещенных лиц из-за войны в Украине с мая отменяются выплаты.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.

Как пояснила министр, с мая выплаты будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, и они не могут вернуться домой, или те, у кого повреждено имущество. Что же касается всех остальных — то денежную помощь они больше не получат.

«Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая», — пояснила Лазебная.

Ранее в Минцифры сообщили, что переселенцы, вынужденные выезжать из районов проведения военных действий или возможных боевых действий, могут получить денежную помощь на железнодорожных вокзалах.

Украинцы во время эвакуации могут сразу получить одноразовую помощь в размере 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 грн на каждого взрослого в возрасте от 18 лет.

Сейчас пункты выдачи денежной помощи уже работают на железнодорожных вокзалах Львова и Днепра.

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