Темпы военных действий в Украине изменились, а наша страна уже одержала важную победу.

О ситуации на фронте рассказал в беседе с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он считает, что Украина уже одержала одну победу, однако окончания войны еще придется подождать.

«Я хочу, чтобы поняли очень важную вещь. "Спецоперацию" мы уже победили российскую. А войну еще предстоит победить. И она будет долгой. Несколько месяцев как минимум», - заявил Арестович.

Он подчеркнул, что сейчас на фронте сменились как темпы, так и способы войны.

Для окончательной победы Украина должна одержать превосходство на четырех отдельных фронтах: военном, дипломатическом, информационном, экономическом.

«Это уже не "Кто больше собьет самолетов" или "Кто разобьет воздушный десант". Это о том, кто выиграет на дипломатических площадках, на санкционных площадках, кто выиграет в информационном противодействии с Западом и так далее», - уточнил советник главы ОП.

Он также призвал не забывать о том, что россия обладает большими возможностями, в том числе и в финансовом отношении.

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