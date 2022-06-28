25 июня впервые с начала военных действий Украина подверглась массированному ракетному удару с территории Беларуси – 6 самолетов запустили 14 крылатых ракет. Еще с территории Беларуси из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил в интервью КП в Украине, почему мы не можем ответить Беларуси на эти обстрелы.

Он подчеркнул, что номинально Беларусь воюет с Украиной с 24 февраля, ведь ракетные и авиационные удары наносятся с ее территории, используя ее инфраструктуру. Минск – полноценный участник этой войны.

Олег Жданов пояснил, что к сожалению, мы не можем ответить Беларуси из-за мировой политики двойных стандартов. То есть Беларусь официально не объявила нам войну, значит, она не агрессор.

"Это связано с тем, что мы по просьбе наших западных партнеров не можем выступать как страна-агрессор. Если мы начнем наносить удары по территории Беларуси, а у нас на сегодняшний день даже еще действуют дипотношения с той страной, то нас обвинят в агрессии, и тогда мы можем оказаться без части западной помощи", – отметил эксперт.

Напомним, что журналист объяснил, для чего путин обстреливает Украину из Беларуси.

Как сообщала Politeka, рф находится в нескольких часах от экономической катастрофы.

Также Politeka писала, что обезумевший лукашенко сделал заявление о Литве и попросил путина о "помощи".