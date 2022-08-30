Об этом она сообщила на канале my.ua.

«Для меня это такой период просто фундаментальных изменений, на самом деле, и иллюзии во время войны очень раскрылись, настолько ярко. То, чего избавились, для меня это большая ценность, потому что мы избавились от иллюзии того, что жизнь вечна, что она растянута во времени, что ею можно играть, манипулировать как угодно. А на самом деле жизнь ограничивается одним мгновением, и война это очень хорошо показала. И люди, которые находились или находятся еще и сейчас в зоне боевых действий, испытывают разрушение этой иллюзии всякий раз, когда пролетает что-то такое над головой или слышны выстрелы», - сообщила Александра Тимощук.

По словам психолога, еще одна иллюзия, от которой избавились украинцы, - это материальные ценности. В течение длительного времени мы думали, что чем больше потребляем, тем лучше, но во время войны люди увидели, что для нормальной жизни, на самом деле, много не нужно. Еще одна иллюзия, которая во время войны не исчезла, заключается в том, что многие думали, что кто-то в государстве и в мире должен гарантировать нам безопасность.

«Это такой большой мыльный пузырь, который тоже разрушился. И я считаю, что это тоже очень хорошо, потому что в этот период времени люди как раз возвращаются к ценности жизни, к видению этой жизни в своей простоте и к способности радоваться таким простым вещам, как проснуться утром, пойти почистить зубы, выпить любимую чашку кофе, потому что многие сейчас, к сожалению, этого не могут сделать или делают в тех условиях, в которых им некомфортно», - отметила Александра Тимощук.

Как писала ранее Politeka, Рада приняла законопроект, который понравится не всем украинцам: одно из условий начала переговоров о вступлении в ЕС.

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