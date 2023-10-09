Председатель ОО «Українська військова організація СПАС-23» Владимир Волков пояснил, что нужно заботиться о наших детях за границей, в частности, учить их на украинском, но надо и уважать людей, которые нас принимают.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По мнению гостя программы, нам нужно перейти от идеи распыления к ее распределению. То есть, объясняет он, из-за войны произошло так, что многие украинцы оказались заграницей, в частности, и дети, поэтому им нужны школы, где они будут учиться на украинском языке и будут изучать историю Украины. Это, подчеркивает эксперт, даст им ощущение украинскости заграницей, но этот вопрос отнюдь не решен.

«Есть общественные инициативы, которые называются воскресными, субботними школами и т.д. Кстати, этим очень мощно воспользовались напавшие на нас агрессоры. Учитывая, что есть много эмигрантов с болота, с россии, они тоже делают какие-то воскресные и субботние школы. Но есть центры, они собираются и делают воскресные, субботние школы. Это есть», – отмечает Владимир Волков.

Как он рассказывает, конечно, есть сознательные родители за границей, дети которых учатся в здешних школах и параллельно на дистанционном обучении в Украине. В то же время, добавляет гость программы, например, в Швейцарии учатся и на немецком, и на французском, и на итальянском, им это нужно, потому что за 50 километров тебе нужно говорить уже на другом языке. То есть, констатирует он, многие не отрицают обучение на других языках, но устраивать они этого сами не будут.

«Среда – это основа. Я бы назвал это экосистемой, украинской экосистемой. И никто не возражает против этого, нет. Немцы издали указ категорически не открывать украинских школ, но тоже маразм открыть исключительно украинскую школу. Нет, на двух языках, нужно открывать на двух языках. Нас приняли – надо уважать, нам дали деньги – надо уважать, дали социальную помощь – надо уважать», - рассуждает Владимир Волков.

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