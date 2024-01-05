Священник Отец Николай (Данилевич) объяснил, что усилиями простых людей, конечно, не остановить великую войну, но мы можем помочь конкретному человеку.

Об этом он рассказал в интервью Геннадию Кирии на канале my.ua.

Как рассказывает гость программы, это был период «Азовстали», была предварительная договоренность, они должны были увезти мирных жителей оттуда, возможно, отдали бы погибших, раненых. По его словам, это была Пасха в 2022 году, собралась целая группа священников, думали, что в один день справятся, но реально они там провели неделю.

«Я видел разрушенный Мариуполь, могилы, меня поразило, что у подъездов по 3-4 креста стоят, срезанные деревья, люди рубили их на дрова и варили есть. Это не какое-то геройство, сейчас я читаю о таких геройствах и вообще благородных поступках людей, а нужно было – мы поехали как священники сделать, что можно было», - рассказывает Отец Николай (Данилевич).

К тому же, добавляет священник, у него был личный интерес, его родной брат – офицер украинской армии, защитник Мариуполя и «Азовстали», он там был с самого начала. Да, констатирует гость программы, сделать он ничего не мог, но хотелось быть поближе к брату, возможно, как-то передать ему 3 крашанки, это же была Пасха.

«Господь дал возможность, я даже не задумался – едем. Попросил так, чтобы попасть в десятку священников. И в своей жизни мы должны делать то, что зависит от нас. Допустим, от меня и от вас не зависит остановить всеобщую войну, но помочь конкретному человеку – да», - объясняет Отец Николай (Данилевич).

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