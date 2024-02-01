Политический аналитик Андрей Вигиринский прокомментировал статью в The Washington Post по поводу вероятной отставки Залужного из-за конфликта с президентом относительно того, как вести войну или мобилизацию.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Это не вопрос того, как вести дальше войну, потому что война ведется при наличии трех составляющих: финансового ресурса, военной техники и человеческого ресурса», - подчеркивает Андрей Вигиринский.

Как он объясняет, финансовый ресурс и военная техника – это те средства, которые от главнокомандующего Залужного не зависят, это вопросы внешней политики, которые находятся в сфере компетенции нашего МИД, или, если мы говорим о внутреннем производстве, то это в сфере компетенции исполнительной ветви власти – Кабинета Министров. То есть, констатирует эксперт, средства, которые есть у Залужного, будут и у его преемника.

«О мобилизации. Нельзя играть в эту шайбу и перекидывать ее с одного конца поля на другой, кто заказал 500 тысяч, или одни, или другие. Потому что ответственность за политическое решение в стране несет политическое руководство», – отмечает Андрей Вигиринский.

То есть, констатирует гость программы, как действовать в условиях запроса на 500 тысяч, какими будут последствия от таких решений в краткосрочной, долгосрочной перспективе – это касается политического руководства. И, исходя из этого, добавляет он, нужно искать другие варианты достижения целей, связанных с прекращением войны, завершением войны, достижением целей через, допустим, удержание обороны и ожидание нового пороха и т.д.

Как сообщала Politeka, Золотарев заявил, что этими вбросами Залужного попытались подвести к отставке, дав даже какую-то другую должность, но он не повел себя.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, какова цель ударов ВСУ по российским тылам.