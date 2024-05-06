Священник и победитель «Голоса Украины-7» Отец Александр (Клименко) объяснил, что пост – это небольшой отказ, означающий гораздо больше для нас и нашего служения Богу.

Об этом он рассказал в программе «Внимание: Кирия» на канале my.ua.

«Апостол Павел пишет, что прежде всего душевное, затем духовное. И мы постом ничего Богу не дадим, это точно, наш пост Богу не нужен, но для самих себя пост является признаком того, готов ли ты пойти на какие-то видимые, легкие, понятные жертвы», - отмечает Отец Александр (Клименко).

Потом он объясняет, как человек идет в храм Божий и что тогда происходит, ведь сначала молится не сердце, не ум, не глаза, не чувства, а ноги, потому что именно на ногах мы приходим в церковь, они могут болеть или поперек. Итак, констатирует священник, мы, может быть, не научились молиться своим сердцем и душой, но тело уже молится, не зря мы и руки складываем, и на колени встаем.

То есть, объясняет он, наше тело тоже хочет участвовать в поклонении Богу, и дальше уже, конечно, подключаются эмоции, сердце, разум. Тем не менее, констатирует священник, это не нужно Богу, в Библии есть такие слова, что Богу не нужно служение рук человеческих и наших сердец тоже, но Господь хочет нас забрать в служение себе, частями мы ему не нужны.

«И вот телесный пост, по-моему, – это такая простая, примитивная форма, очень примитивная, кстати, очень легкая, просто не первые годы. Те, кто этот великий пост не держали, не переживайте, в церкви к вам отношение совершенно спокойное. Возможно, следующего поста вы возьмете для себя какое-то маленькое такое ограничение чего-то важного для вас. Избавившись от него, вы выполните определенную церковную установку, и более того, вы еще и почувствуете, что не тело владеет вами, а вы можете владеть собственным телом», - объясняет Отец Александр (Клименко).

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