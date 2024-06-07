Удалить пятна от дезодоранта на одежде может быть сложно, но вполне возможно. Вы можете воспользоваться некоторыми простыми советами.
Смешайте раствор перекиси/питьевой соды
Чтобы удалить пятна от дезодоранта, добавьте ½ стакана перекиси водорода, ½ стакана пищевой соды и ½ стакана водопроводной воды в мерную чашку и перемешайте, чтобы растворить.
Доведите воду до кипения
Наполните чайник полностью – это нормально, чтобы использовать много воды.
Положите рубашку в пластиковую кастрюлю
Разместите рубашку так, чтобы внутренняя часть подмышек была расположена сверху. Таким образом вы сможете добраться до каждого пятна, не двигая рубашку.
Каждое пятно под мышками полейте кипятком
Это «растопит» любые наросты. Наливайте воду медленно; чайник помогает контролировать скорость наливания.
Будьте осторожны при работе с кипящей водой.
Слейте немного горячей воды
Слейте столько горячей воды, сколько сможете, не двигая рубашку. Работайте быстро, чтобы удалить пятна от дезодоранта в более разданном виде. Если вам все же нужно обработать рубашку, используйте кухонные щипцы или наденьте перчатки.
Нанесите смесь перекиси/питьевой соды
Нанесите смесь прямо на пятна. Оставьте раствор на пятна в течение 5 минут.
Стирать рубашку в машине
Используйте горячую воду, хорошее моющее средство и соответствующий отбеливатель в соответствии с содержанием волокна рубашки:
- Для белых хлопчатобумажных или полиэстеровых рубашек добавьте 1/3 стакана моющего средства.
- Для белых вещей со спандексом добавьте соответствующий отбеливатель
Высушите рубашку на воздухе
Действительно корковые пятна, скорее всего, потребуют нескольких обработок, чтобы удалить пятна от дезодоранта. Поможет защитить рубашку от горячей сушилки.
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