Слейте немного горячей воды

Слейте столько горячей воды, сколько сможете, не двигая рубашку. Работайте быстро, чтобы удалить пятна от дезодоранта в более разданном виде. Если вам все же нужно обработать рубашку, используйте кухонные щипцы или наденьте перчатки.