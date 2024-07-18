Германия, Нидерланды и другие страны изучают шведскую систему, которая ежегодно проверяет более 100 000 подростков.

В центре тестирования на готовность к военной службе, а также двух других центрах в Гетеборге и Мальмё, в этом году проведут проверку 110 000 подростков.

Около четверти из них пройдут физическое и психическое обследование, а затем наиболее подходящую треть призовут на службу в армии сроком от девяти до 15 месяцев — хотят они того или нет.

Это модель, разработанная для переоснащения шведской армии, опустошенной после окончания Холодной войны.

Лидеры страны были вынуждены сделать разворот после того, как Россия аннексировала украинский Крым десять лет назад, показав, что угроза снова растет на востоке.

Эта система привлекает внимание в крупных европейских столицах, включая Берлин, Лондон и Амстердам, где чиновники изо всех сил пытаются найти способы укрепить свои собственные истощенные силы.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в ряде недавних выступлений подчеркнул ценность воинской повинности.

«Призыв является основной предпосылкой для дальнейшего роста вооруженных сил», — сказал он на недавней парламентской сессии в Стокгольме. «Потребности нашей военной организации не могут быть удовлетворены только за счет наемного персонала».

Число призывников в шведскую армию удвоилось до примерно 8000 в этом году с 4000 в 2017 году, когда после семилетнего перерыва была вновь введена гендерно-нейтральная обязательная военная служба.

Правительство заявило, что хочет увеличить это число до 10000 в год в ближайшем будущем, в то время как структура системы, по-видимому, позволяет расширить ее сверх этого числа в случае необходимости. Это число составляет 14 850 человек, постоянно служащих в шведской армии.

Источник: politico.