Украину облетело новое трагическое известие, произошла смертельная катастрофа – появились подробности, кто стал жертвой авиакатастрофы и фото.

Катастрофа самолета К-10 Swift ошеломила и тех, кто имеет отношение к авиации, и обычных украинцев.

Жертвой трагедии стал 17-летний курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба из Львовской области.

Обстоятельства крушения самолета К-10 Swift

Как сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, вария самолета произошла во время учебно-тренировочного полета.

«Причины крушения устанавливаются. На месте авиационного происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Руководство университета всемерно способствует следствию», - говорилось в сообщении университета.

Кто погиб при крушении самолета К-10 Swift

Впоследствии появились подробности о погибшем курсанте. Им оказался 17-летний Юрий Капустенский.

"Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб самбирчанин - курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил Капустенский Юрий Игоревич 23.10.2006 г.р.", - говорится в сообщении пресс-службы Самборского городского совета.

В Сети также появились фото погибшего , совсем юного парня.

Это известие глубоко ранило многих украинцев. В соцсетях выражают слова сочувствия и недоумевают, что в столь юном возрасте уже допускают к штурвалу самолетов.

«Первый курс и уже в небо?»,

«Посадили ребенка за штурвал, первокурсника, не рано?»,

«Сочувствие»,

«Искренние соболезнования. Большая потеря молодого парня… невыразимая боль. Светлая и вечная память! Пусть свет вековой светит Юрию в Царстве Небесном»,

«Как жаль, что обрывается жизнь таких юных. Вечная память, искренние соболезнования семье»,

«Вечная память Юрчику, искренние соболезнования семье».

Напомним, что крушение самолета К-10 Swift произошло в субботу, 27 июля. Причины трагедии устанавливаются.

К-10 Swift – сверхлегкий самолет украинского производства. Отмечается, что управление самолетом дублировано, с классическими ручками управления и педалями, регулируемыми по росту обоих пилотов.

Последние новости Украины:

Над развалинами поднимается дым: известно о последствиях новых авиударов.

оккупанты попали в ловушку: что происходит в районе Часового Яра.

У россиян прошла полная перегруппировка: эксперт предупредил о новом наступлении на Харьковщину.