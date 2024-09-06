Говорить о боевых действиях на территории Днепропетровской области пока рано, хотя ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается сложной.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что риски расширения боевых действий пока остаются неопределенными.

"Сейчас об этом говорить рано, давайте подождем. Угрозы, безусловно, выросли, но говорить об активных боевых действиях в Днепропетровской области пока преждевременно", - отметил Мусиенко.

По его словам, хотя русские войска сосредоточили свои силы на захвате Покровска, нынешняя ситуация указывает на попытки россиян переориентироваться на другие направления. Так, украинские войска успешно контратаковали в районе Новогродовки, что заставило оккупантов изменить акцент на Селидово.

Эксперт подчеркнул, что россияне могут использовать фланговые маневры, пытаясь атаковать с северного и южного флангов, в частности через Селидово на Курахово.

"Курахово - это недооцененная угроза, ведь там есть вызовы для наших сил, хоть и хорошие линии обороны", - добавил он.

Мусиенко также отметил, что россия, вероятно, не попытается продвигаться вглубь украинской территории фронтальными атаками, поскольку это потребует больших потерь и позволит украинским войскам нанести мощный отпор. Он прогнозирует, что к середине сентября станет понятно, будет ли генеральное сражение за Покровск или боевые действия продолжатся на его подходах.

"Чем дольше бои будут продолжаться на подходах, тем больше истощаются российские войска, что может быть решающим в битвах за город", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что нужно готовиться к разным сценариям, но добавил, что говорить о боях в Днепропетровской области пока нецелесообразно.

"Область готовится к любому развитию событий, но говорить об этом уже сейчас несколько преждевременно", - резюмировал Мусиенко.

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