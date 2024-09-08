Прорыв украинских войск в Курской области может быть одним из нескольких "сюрпризов", подготовленных для российских оккупантов. Это подчеркивает бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя ситуацию для "РБК-Украина".

Он отмечает, что эффективное планирование подобных операций возможно только при наличии достаточного количества ресурсов.

"Не стоит ожидать масштабных наступательных действий, таких как поход на Москву. Даже Курской области пока ничего не угрожает, но сохранение буферной зоны – это уже реальность", – подчеркивает Селезнев.

По его мнению, для проведения операций в таком масштабе нужны значительные ресурсы, которых пока не хватает. Однако он не исключает, что украинские военные готовят несколько неожиданностей для оккупантов.

Селезнев также добавляет, что количество военных, задействованных в таких операциях, обычно не превышает 10-12 тысяч человек, что подвергает сомнению возможность масштабного наступления на российскую территорию.

"Содержание буферной зоны – это, пожалуй, максимальный достижимый результат на данный момент", – отмечает он.

По мнению эксперта, российские войска в ближайшее время попытаются восстановить контроль над утраченными территориями в Курской области. Операция ВСУ продолжается с 6 августа и за этот период украинские военные взяли под контроль значительное количество российских населенных пунктов.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что операция в Курской области показала миру, что Россия может проиграть войну.

"Это была важная стратегическая операция, изменившая правила игры", - подчеркнул Зеленский.

В итоге, даже если прорыв в Курской области не является единственным "сюрпризом" для оккупантов, многое зависит от ресурсов, которыми располагают украинские военные.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.