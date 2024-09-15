Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь в комментарии "24 каналу", в конце 2023 года союзники Украины приняли ряд программ поддержки, в том числе чешскую инициативу и национальные программы США и ЕС. Они указывают, что к середине 2024 года украинская армия будет насыщена боеприпасами, а пик программы придется на начало 2025 года.



"Хотел бы подчеркнуть, что согласно прогнозам, пик всех программ придется на начало 2025 года. То есть сейчас это еще не тот максимум, на который мы можем выйти", - объясняет Михаил Самусь.

Однако не все идет по плану. У США есть 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины, которые пока не использованы и могут "сгореть" до 30 сентября, если не найдутся способы сохранить эти средства. Кроме того, из-за различных технических проблем и задержек в поставках вооружения и техники, расчеты по их готовности оказались неправильными.

"О программах на миллиарды долларов, которые нам не добавили, то говорится как раз об арсеналах, из которых США передали те или иные виды вооружения. Идет "подвисание" не только в Соединенных Штатах, но и в других странах", - добавляет эксперт.

Михаил Самусь отмечает, что даже несколько месяцев задержки в условиях войны критически важны. Тем временем сформированные бригады украинских военных ждут необходимого вооружения, чтобы отправиться на фронт.

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