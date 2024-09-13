Но, несмотря на это, оккупанты не отказались от намерений найти слабые места Сил обороны Украины на других участках фронта.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире канала "РБК-Украина".

По словам эксперта, после прекращения наступательной операции на Покровске российские силы начали активно искать уязвимые точки на линии обороны украинских войск.

"Они сейчас опрокидывают свои силы на другие направления, в частности на Лиманское и Угледарское, где значительно усилили свою активность", - отметил Жирохов.

Кроме того, российские войска стали чаще применять управляемые авиационные бомбы (КАБ).

"Поддержка с воздуха с помощью КАБов колоссальная. Вчера их сбрасывали на позиции украинских военных каждые пятнадцать минут. Это приводит к определенным территориальным потерям", - сообщил эксперт.

Такой подход россии может быть связан с желанием уменьшить потери своих сил и одновременно найти наименее защищенные участки фронта, чтобы продолжить наступление в наиболее уязвимых местах. В то же время, украинская сторона укрепляет свои оборонные позиции и готовится к возможному усилению боевых действий в разных направлениях.

Жирохов также подчеркнул, что активизация использования КАБ является признаком изменения стратегии россиян на поле боя. Это может свидетельствовать о том, что российская армия пытается создать дополнительное давление на украинские силы, одновременно используя разные тактические приемы для достижения своих целей.

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