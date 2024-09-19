Продолжающееся уже почти месяц русское контрнаступление в Курской области проходит без особых успехов.

Такое мнение для "24 канала" высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что хоть россияне пытались продвигаться по нескольким направлениям, только одно из них, Афанасьевка – Снагость, показал хоть какие-то результаты. Однако и здесь ситуация оказалась сложной, и контрнаступление имеет серьезные проблемы.

По словам эксперта, российские силы сосредоточились на деблокаде Глушковского района, где началось наступление сил обороны Украины. Однако результаты контрнаступления россиян очень посредственны. В частности, украинские войска успешно продвинулись к Кореневу, захватив его с востока, и в районе Глушкового начали наступательные действия, которые ставят под угрозу российские позиции.

Александр Коваленко отмечает, что контрнаступление россиян началось нерационально: они не смогли стабилизировать ситуацию, что привело к низкой эффективности их действий. Россияне сконцентрировали 35 тысяч человек на Курском направлении, но для успешного контрнаступления необходимо было не менее 50 тысяч. Поэтому результаты контрнаступления могут быть катастрофическими для россии.

Если украинские силы успешно захватят Глушков и продолжат продвижение, российские войска могут попасть в окружение и потерять все достижения, а само контрнаступление превратится в полный провал. Военные аналитики считают, что подобные неудачи могут иметь серьезные последствия не только для военного командования россии, но и нового главы Минобороны Андрея Белоусова.

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