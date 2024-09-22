С 11 июля 2024 года на территорию Беларуси попали как минимум 45 российских дронов, которыми российская армия атакует Украину.

Как правило, это дроны-камикадзе Shahed, которые оказывались даже в сотнях километров от белорусско-украинской границы.

Израильский военный эксперт Игаль Левин считает, что дрону вероятно подменяют координаты, перенаправляют, и после чего "он фактически целый врезается в землю".

По его словам, "шахеды" можно "посадить" с помощью систем Радиоэлектронной борьбы.

"Залеты" российских дронов в Беларусь, может быть связан с целенаправленными провокациями или понижением качества российских "шахедов".

Украинский военный эксперт Павел Нарожный озвучил свою версию, почему "шахеды" залетают в Беларусь.

Нарожный считает, что предположение о том, что РЭБы якобы "передают какие-то фальшивые сигналы дронам, и дроны летят в сторону Беларуси, не выдерживает критики".

Павел Нарожный считает наиболее правдоподобным вариантом то, что с помощью "шахедов" Путин планирует спровоцировать Александра Лукашенко, "который руками и ногами упирается от участия в войне".

Украинский военный эксперт высказал мнение, что Лукашенко провоцируют на войну и по этой причине запускают "шахеды", чтобы "если вдруг что-то в Беларуси взорвется, какой-нибудь Мозырский НПЗ, или еще какое-нибудь предприятие, сказать, что это украинцы".

Источник: dw.com.

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