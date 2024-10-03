В сентябре 2024 года российские оккупанты существенно усилили свои атаки на Украину, часто используя беспилотники из Китая.

Это может означать, что зимний период в Украине будет очень сложным.

Согласно исследованию Forbes, российские войска запустили более 1300 дронов "Шахед" - это более 40% больше, чем в любой предыдущий месяц.

На фоне роста интенсивности атак, аналитик Дэвид Хэмблинг отмечает, что россия не останавливается только на "Шахедах", а начала использовать и другие модели дронов, некоторые из которых поставляются непосредственно из Китая.

Основным ударным беспилотником остается Shahed-136, известный в россии как "Герань-2". Этот дрон имеет дальность полета более 600 миль, что позволяет ему достигать значительных расстояний. Хотя "Шахед" легче для уничтожения, он производится в больших объемах и является более дешевым вариантом традиционных крылатых ракет. Однако россия постоянно совершенствует эти дроны, добавляя новые боеголовки и средства связи.

Кроме "Шахедов", россия начала использовать дроны Italmas, разработанные компанией Aersocan, а также новые модели, такие как Gerbera, которая может выполнять разведывательные и атакующие функции. Гэмблинг также отмечает новый китайский беспилотник Garpiya-3, который имеет впечатляющую дальность полета около 2000 км и производится на китайском заводе.

Если эти поставки от Китая продолжатся, количество дронов, используемых россией, может существенно возрастать.

Украинские силы уже столкнулись с вызовом в виде 400-600 дронов, атакующих ежемесячно. Однако если количество атак увеличится вдвое, это создаст серьезную угрозу для системы противовоздушной обороны Украины. Гемблинг подчеркивает, что для украинских защитников важно сосредоточиться на определении новых типов дронов, таких как Gerbera и Italmas, чтобы эффективно реагировать на реальные угрозы.

Учитывая высокую интенсивность атак, с которыми сталкивается Украина, зима 2024 может стать настоящим испытанием для ее обороноспособности.

Источник: forbes.

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