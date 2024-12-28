Есть ряд простых и эффективных мер, которые помогут не дать темноте и холоду испортить важный праздник.

Среди необходимых мер — покупка свечей, фонарей, запас питьевой воды и других товаров первой необходимости, однако это не все способы "помощи".

Прежде всего, стоит позаботиться о свете. Приобретите свечи — желательно восковые или стеариновые, так как они горят дольше, чем парафиновые. Не забудьте купить спички или зажигалки и положить их в удобное место, чтобы всегда можно было найти.

Для освещения в условиях темноты лучше иметь несколько типов фонарей: на батарейках, солнечных аккумуляторах или механических. Не стоит забывать и о запасных батарейках, так как отсутствие электричества может нарушить работу различных приборов. Также полезно приобрести сухой спирт, который поможет подогреть еду или вскипятить воду, если в доме отключат электрическую плиту.

Еще одним важным шагом будет запас питьевой воды. В условиях отсутствия электричества часто отключается и водоснабжение, поэтому стоит заранее позаботиться о запасах воды.

Если у вас есть генератор, не забудьте позаботиться о запасе топлива для него, чтобы он мог работать в случае необходимости. Кроме того, туристическая газовая горелка будет отличным дополнением к вашему запасу, так как она позволит приготовить еду даже без электричества.

Зарядите все мобильные устройства, павербанки, ноутбуки и фонари. Не забудьте про техническую воду для бытовых нужд, а также подготовьте место для хранения продуктов, если холодильник окажется недоступным.

Кроме того, стоит подготовить теплую одежду и пледы, чтобы быть готовыми к холоду в случае низких температур. Заварите чай в термосе, чтобы иметь возможность наслаждаться горячим напитком, даже если электричество отключат.

На случай, если отключение света затянется, можно также подготовить культурную программу, которая не требует освещения.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.