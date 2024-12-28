Этот рецепт ленивых голубцов – идеальный вариант в период отключений света, ведь позволит сэкономить больше времени.

Многие готовят ленивые голубцы, для которых не нужно возиться с заворачиванием начинки в капустные листья, но можно приготовить еще более ленивую версию этого блюда.

Рецептом поделилась авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина у себя в Instagram. Главный секрет в том, что вместо фарша можно использовать готовую тушенку.

"Готовить очень быстро! Получаются невероятно вкусными! Вот попробуйте!", – советует кулинар.

Для приготовления очень ленивых голубцов нам понадобятся следующие ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

капуста - 500 г

тушонка - 1 банка

рис – 200 г (в сухом виде)

томатное пюре – 200 г (можно заменить на 2 ст.л. томатной пасты)

вода - 200-400 г (в зависимости от того, использовали ли вы томатное пюре, или томатную пасту)

соль, молотый перец, паприка – по вкусу

Лук нарезаем четвертькольцами, морковь натираем на крупной терке, а капусту тонко шинкуем.

На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжариваем сперва лук с морковью. Следом добавляем капусту и готовим, чтобы она стала более мягкой и уменьшилась в объеме.

После этого на овощи выкладываем тушенку, а на мясо – рис. Томатное пюре или пасту смешиваем с водой, приправляем солью, перцем, паприкой и заливаем этим соусом ленивые голубцы.

Готовим ленивые голубцы на малом огне под крышкой до готовности. Подавать такие ленивые голубцы лучше всего со свежей зеленью и сметаной.

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